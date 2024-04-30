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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات

نظافة القاهرة تطلق
نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل علي مدار الساعة

أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة على تركيز الاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين  ومتابعة كل ما يستجد ويتم تطويره من احدث الأدوات والآلات الحديثة المستخدمة في قطاعات النظافة المتنوعة وفق أحدث المعايير العالمية.

وفي هذا السياق كلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة المهندسة ريحاب أباظة بالبدء الفوري في دخول إدارة التدخل السريع بكامل تجهيزاتها وتخصصاتها لأداء الخدمة ضمن أسطول الهيئة من مكانس آليه وسيارات الشفط والحاويات المجهزة بمكن شفط القمامة الكبيرة وتروسيكلات المياه، وتروسيكلات جمع القمامة وكمبروسر الهواء ، وجرارات الكنس الآلي وفق الاستخدام الأمثل بإمكانيات الهيئة العامة لنظافة وتجميل واناره القاهرة، لتنفيذ  اكبر خطه تشغيل يوميه علي مدار الساعة طوال اليوم للتعامل الفوري مع المخلفات والتراكمات والمستجدات اول باول لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي مواكبه لما يتم من تطوير شامل بكافه أرجاء القاهرة.

وتم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة ، حيث تم الدفع بتورسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي بكافه ارجاء أفرع أحياء المنطقه الشمالية والجنوبية.

كما تم الدفع  بتروسيكلات جمع القمامة للحواري والأزقة والأماكن  الضيقة بالأحياء الشعبية، كما تم الدفع بالمكانس الاليه والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية بالأفرع لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة بكافه الارجاء 

وتم الدفع بالحاويات المجهزه بمكن شفط القمامه الخاصة  بصناديق النقاط الدائمة بكافه الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين بكافه ارجاء القاهره  لسرعه شفط القمامه والمستجدات وما حول تلك الصناديق  في استخدام اسرع لعمليه رفع المخلفات البلديه بكافه الصناديق والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمه .

وأمر رئيس هيئة النظافة باستمرار العمل والمجهود المبذول من إدارة التدخل السريع في تنفيذ خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة ليشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومه النظافة الجديدة.

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القاهرة منظومة النظافة هيئة نظافة وتجميل القاهرة القمامة المخلفات

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