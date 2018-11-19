شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر تحالف الأديان

غادر مطار القاهرة الدولي، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، متجها إلى الإمارات، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى من ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات المنعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، بعنوان" كرامة الطفل في العالم الرقمي" والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدار يومين، بحضور كبار المسئولين الإماراتيين و450 من قادة وزعماء الأديان، وممثلين عن المنظمات الدينية العالمية.



ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، غدًا كلمة في الجلسة الرئيسية للملتقى.



يذكر أن الأزهر الشريف دعا خلال تلك الجلسات التحضيرية والورش التي سبقت أعمال الملتقى إلى تكاتف الجهود لتحصين الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية حتى نكون قادرين على تنشئة جيل متمكنٍ من مواجهة تناقضات هذا العصر ومقاومة الأفكار المتطرفة التي تقدم للأطفال معلبة من خلال الشبكة العنكبوتية.