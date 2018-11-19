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أخبار العالم

ترامب يصف سابقيه بالحمقى.. ويهاجم باكستان وأفغانستان بسبب بن لادن

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:34 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، هجوما على باكستان وأفغانستان، كما وصف الإدارات السابقة له بالحمقى بشأن سياساتها تجاه الدولتين، ضاربا مثالا بأسامة بن لادن.

قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان يجب أن نلقي القبض على أسامة بن لادن قبل ذلك بفترة طولية. أشرت إليه في كتابي قبل الهجوم على الهجوم على مركز التجارة العالمي، والرئيس كلينتون كما هو معروف أخطأ الهدف (لم يتمكن من العثور عليه).. دفعنا لباكستان مليارات الدولارات، ولم يخبرونا أبدا بأنه كان يعيش هناك.. حمقى".

وأضاف في تغريدة ثانية: "لم نعد ندفع لباكستان مليارات الدولارات لأنهم سيأخذون أموالنا ولا يفعلون شيئا لنا.. بن لادن هو أكبر مثال، وأفغانستان هي الأخرى..كانت مجرد واحدة من الدول التي تأخذ من الولايات المتحدة دون إعطاء أي شئ في المقابل..هذا انتهى".
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