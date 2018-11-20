تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد بمختلف الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 26 درجة.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.