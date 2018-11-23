انتحار عامل بإحدى قرى مركز طلخا لمروره بأزمة نفسية

انتحر عامل إثر تناوله قرص كيماوى سام لمروره بأزمة نفسية بإحدى قرى مركز طلخا.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى طلخا بوصول أحمد ع ا ٢٥ عاما عامل ومقيم قرية دميرة التابعة للمركز مصابا بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة وتوفى عقب وصوله.



بانتقال رجال المباحث و بسؤال والده قرر بتناول نجله قرص كيماوى لحفظ الغلال وأضاف أنه يعانى من مرض نفسى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.