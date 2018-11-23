وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الروضة بحضور وزراء ومحافظين

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة، من مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة.



ويحضر الخطبة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.



كما حرصت على الذهاب إلى مدينة الروضة أيضًا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وذلك تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة







