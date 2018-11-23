ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الروضة بحضور وزراء ومحافظين

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:59 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة، من مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة.

ويحضر الخطبة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

كما حرصت على الذهاب إلى مدينة الروضة أيضًا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وذلك تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة



loading...

ترشيحاتنا

الشرطة البرازيلية تداهم منزل رونالدينيو

دنيا سمير غانم وكريم فهمي وكريم محمود عبدالعزيز في مسرح مصر

الصحف السعودية: مصر تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خارجية من الإمارات.. وترامب يؤكد على أهمية التحالف مع السعودية

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادثين متفرقين بأسوان

فى عيد ميلادها .. تعرف على سر اعتزال حياة قنديل

تدريبات بدنية شاقة لبدلاء الزمالك قبل لقاء الجونة فى الدورى

هطول أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

الحضري يكشف سر تخلفه عن رحلة الإسماعيلي إلى بوروندي

حكم الدين في هجر الأم وقطيعتها

احترس من العروض المذهلة.. 10 نصائح للتسوق الإلكتروني في الجمعة البيضاء

الأرصاد: غدا استمرار سقوط الأمطار على الوجه البحري والقاهرة

دكة بدون بدلاء وحرب شوارع و4 غرز في ملخص الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

فيديو

شاهد.. كيف تتخلص من مخاوفك بالعلاج بالخيال
غرفة الأخشاب: منتج الأثاث ليس نمطيا ويجب تطويره بشكل سريع.. فيديو
عالم أزهري: تجديد الخطاب الديني سنة كونية لابد منها .. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
الأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟