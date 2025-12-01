ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة إلى ميناء دمياط، بينما غادرته 13 سفينة، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة (CAPTAIN KARAM)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من أوكرانيا، وعليها حمولة تقدر بـ51 ألفا و295 طنا من القمح لصالح القطاع العام والسفينة (GLORY LOONG)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا، وعليها حمولة تقدر بـ 66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.



وذكرت هيئة الميناء- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و523 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و876 طنا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 459 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2011 حاوية مكافئة.



وأفاد البيان، بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 54 ألفا و640 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 54 ألفا و33 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1182 طنا قمحا متجهة إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4435 حركة.