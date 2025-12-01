صحة الإسكندرية: إطلاق 6 قوافل طبية مجانية خلال ديسمبر

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمختلف أحياء الإسكندرية خلال الشهر الجاري، لتقديم خدمات علاجية للمواطنين.



وذكرت مديرية الصحة - في بيان - أن القافلة الأولى تنظم يومي 2 و 3 بوحدة الجلاء بمنطقة العامرية، ويومي 9 و 10 بوحدة قرداحي بإدارة المنتزه، و 16 و 17 بوحدة الجزائر إدارة العامرية، و 23 و 24 وحدة بغداد منطقة العامرية، ويومي 28 و 29 وحدة ابيس 2 منطقة شرق، والقافلة الأخيرة يومي 30 و 31 وحدة ابيس 10 منطقة وسط.



وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، إن القوافل الطبية ستقدم خدمات في عدة تخصصات للمواطنين وصرف العلاج مجانا لهم، إضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لفحوصات أو عمل تدخلات اخرى إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.