نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في ستوكهولم.. 15 ديسمبر

تستعد نجوى كرم لإحياء حفل غنائي لها في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك ليلة يوم 15 ديسمبر المُقبل، ضمن سلسلة الحفلات التي تحييها ضمن حفلات الكريسماس والعام الميلادي الجديد.



وكانت نجوى كرم، طرحت الـ تيزر الأول لأحدث كليباتها "الليلة ليلتنا"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، معلنة عن اقتراب موعد طرح الكليب.



كليب "الليلة ليلتنا" لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان: سهيل فارس، وتوزيع: طارق عاكف، وتعاونت على صعيد الإخراج مع المخرج كرم كرم (ابن شقيقها).