رئيس حدائق العاصمة: استحداث وتنفيذ بالوعات صرف أمطار ببعض مناطق بالمدينة

تابع المهندس أحمد محمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، موقف رصد جميع نقاط تجمع مياه الأمطار بمختلف المناطق بأحياء المدينة، وأعمال تنفيذ وإستحداث بلاعات صرف أمطار طبقا لميول الطرق، ليتم استيعاب الأمطار مستقبلا وعدم حدوث تجمعات ببعض المناطق التي تم رصدها.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الحرص على الاستجابة السريعة لكافة المتغيرات الجوية، والحفاظ على كفاءة الطرق والمرافق، وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة لسكان المدينة.

وشدد رئيس الجهاز، علي مراجعة مطابق المطر وشبكات الصرف القائمة والتأكد من عدم وجود أي انسدادات أو معوقات قد تؤثر على كفاءة التصريف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري حال رصد أي ملاحظات.

وأشار إلى أن مثل هذه التقلبات الجوية السابقة كانت إختبار طبيعي وحقيقي لمدي كفاءة شبكات الصرف الصحي بالمدينة، وخير دليل على كفاءة سير العمل بالمرافق الحيوية ومدي ملائمة وكفاءة عمل بالوعات صرف الأمطار بمختلف المناطق بالمدينة، عقب تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة.

كما وجّه المهندس أحمد العربي، برفع درجة الاستعداد القصوى لفرق التشغيل والصيانة لشبكات المياه والصرف الصحي، وطوارئ الكهرباء، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتقلبات حالة الطقس، لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ نتيجة حالة الطقس غير المستقرة.

ويناشد جهاز مدينة حدائق العاصمة، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، خاصة السريعة والصحراوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار العالية، أثناء نشاط الرياح أو سقوط الأمطار، حفاظًا على سلامتهم.