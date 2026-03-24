تنفيذ خط مياه رئيسي 6.9 كم لزيادة كفاءة الإمداد بحدائق العاصمة

قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال بمشروع تنفيذ خط مياه قطر (٩٠٠) مم من البولي ايثلين المغذي الرئيسي الدائم لمحطه المياه بالمدينه والجاري ربطه بمحطه مياه رقم ٥ بمدينه بدر.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو ضرورة المتابعة الميدانية بشكل دوري لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها لرفع معدلات الأداء وتذليل أي معوقات.

وهدفت الجولة، نحو متابعة موقف تنفيذ الجزء الأخير والمتبقي بطريق الروبيكي بطول ٣٥٠ متر، تمهيدا لربط الخط بمصدر التغذيه (محطه رقم ٥ بمدينه بدر)، والتي يبلغ طول الخط بدءا من منها وحتي محطة المياه بالمدينه بطول (٦٩٠٠) متر، وقد تم تنفيذ (٦٥٥٠) متر حتي الآن، وتم الانتهاء من تنفيذ كافه غرف المحابس علي الخط.

وأشار رئيس الجهاز إلي أهمية هذا المشروع في زيادة تدفق المياه لمدينة حدائق العاصمة وإستقرار ضخ المياه بكامل المدينه وتلبيه احتياجات الساده السكان من المياه علي مدار الساعة.

كما وجه المهندس أحمد العربي، الشركه المنفذة بنهو الأعمال المتبقية ونهو أعمال غسيل الخط والتطهير والتعقيم في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على أن أعمال المتابعة الدورية ستتواصل بشكل مستمر، لضمان سرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من أجل مدينة متكاملة المرافق.