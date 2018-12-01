افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور

افتتحت الفنانة التشكيلية جيهان فوزي، اليوم، معرضها السنوي للفن التشكيلي في نسخته الثانية، حيث يضم المعرض الأعمال الفنية الأكثر تميزًا للفنانين المبتدئين، ويستهدف مساعدة المواهب الشابة وغير الأكاديميين، لعرض أعمالهم المتميزة من خلال المعرض.



افتتح المعرض السفير شريف البديوي، ويشارك به شخصيات ثقافية وفنية في مصر والعالم العربي.



يذكر أن النسخة الثانية من المعرض تأتي بعد نجاح النسخة الأولى، وازدياد أعداد المتقدمين من الفنانين، حيث وقع الاختيار من قبل لجنة تحكيم فنية على ٩٦ فنانا ليشارك في النسخة الثانية من المعرض.



ويدعم النسخة الثانية من المعرض جاليري آرت بلاس دبي، من خلال تقديم جوائز لأصحاب المراكز المتقدمة، وإتاحة الفرصة للعمل الفني صاحب المركز الأول للمشاركة في المعرض العالمي "world Art Dubai 2019".



ويستمر المعرض في الفترة من 1 ديسمبر إلى 5 ديسمبر بمقر جريدة الأهرام.