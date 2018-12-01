ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
كريم عاطف - عدسة عمرو السيد
افتتحت الفنانة التشكيلية جيهان فوزي، اليوم، معرضها السنوي للفن التشكيلي في نسخته الثانية، حيث يضم المعرض الأعمال الفنية الأكثر تميزًا للفنانين المبتدئين، ويستهدف مساعدة المواهب الشابة وغير الأكاديميين، لعرض أعمالهم المتميزة من خلال المعرض.

افتتح المعرض السفير شريف البديوي، ويشارك به شخصيات ثقافية وفنية في مصر والعالم العربي.

يذكر أن النسخة الثانية من المعرض تأتي بعد نجاح النسخة الأولى، وازدياد أعداد المتقدمين من الفنانين، حيث وقع الاختيار من قبل لجنة تحكيم فنية على ٩٦ فنانا ليشارك في النسخة الثانية من المعرض.

ويدعم النسخة الثانية من المعرض جاليري آرت بلاس دبي، من خلال تقديم جوائز لأصحاب المراكز المتقدمة، وإتاحة الفرصة للعمل الفني صاحب المركز الأول للمشاركة في المعرض العالمي "world Art Dubai 2019".

ويستمر المعرض في الفترة من 1 ديسمبر إلى 5 ديسمبر بمقر جريدة الأهرام.
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي بـ'الأهرام' .. صور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. رضيعة معجزة ولدت قبل موعدها بـ4 شهور بحجم لوح شوكولاتة

محافظ دمياط تعلن عن أول مشروع صحي للقمامة بالمحافظات وطريقة عمله.. فيديو

انتبه.. في هذه الحالة يتساوى نصيب الأخ والأخت في تركة المتوفى

7 معلومات لا تعرفها عن رانيا يوسف في عيد ميلادها

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء.. فيديو وصور

متاجر رئيسية في باريس تغلق أبوابها وسط تصاعد العنف

أزمة بين الأهلي ومراقب مباراة بتروجيت بسبب القميص الأحمر

إخلاء سبيل وائل عباس بتدابير احترازية

شاهد .. فستان خطوبة ابنة طلعت زكريا

شاهد... أفراد من الشرطة الفرنسية يتبولون على سفارة قطر في باريس

ننشر أول صور للأسلحة في معرض إيديكس 2018 المقام في مصر

مؤمن زكريا يشكر المدير الفني لشباب الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

اللون الفوشيا يزيد من أناقتك في الشتاء.. صور

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

وزير النقل يفاجئ طلاب المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان.. صور

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

فيديو

الاهلي يتقدم على بتروجيت بهدف احمد الشيخ فى الشوط الاول.. فيديو
محافظ دمياط تعلن عن أول مشروع صحي للقمامة بالمحافظات وطريقة عمله.. فيديو
محافظ أسوان يكشف كواليس استعدادات منتدى شباب إفريقيا وعروض المستثمرين.. فيديو
محافظ دمياط تكشف لصدى البلد عن استعداداتها للقاء الرئيس السيسي.. فيديو
محافظ أسوان يكشف عن عروض المستثمرين لتحويل السفن لفنادق عائمة وربطها بالأقصر والسودان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟