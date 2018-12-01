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فن

وليد منصور يتعاقد مع إياد نصار لينضم لـ أمير كرارة في كازبلانكا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
سمر سعد
تعاقد رسميًا المنتج "وليد منصور" مع النجم الأردني "إياد نصار"، لينضم لأسرة فيلم "كازابلانكا" لباشا مصر النجم "أمير كرارة" والنجم التركي "خالد أرغنچ" الملقب بالسلطان سليمان.

"كازابلانكا" بطولة النجمة "غادة عادل" والنجم "باسل خياط" والنجم "عمرو عبدالجليل" والنجمة "دلال عبد العزيز" والنجم المغربي "محمد مفتاح" والنجم "محمود البزاوي" والفنان الصاعد "أحمد داش".

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السنيما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركه لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

الفيلم تأليف "هشام هلال" إنتاج "وليد منصور"، "يوسف طاهر"، مشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، إخراج "بيتر ميمي"، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم "أمير كرارة" مع المنتج "وليد منصور".
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