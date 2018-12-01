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فن

ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان ماجد المصري مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، من حفل شبكة ابنته ماهيتاب»، الذي أقيم الليلة في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وعلق ماجد المصري على الفيديو قائلًا: «ما شاء الله تبارك الله تمت شبكة ابنتي في احتفال عائلي وعقبال عندكم جميعًا»، لتنهال عليه التهاني بمناسبة الخبر السعيد.

وكانت «ماهيتاب» ابنة الفنان ماجد المصري، قد احتفلت بخطبتها في جو أسري بمنزل والدها في أول سبتمبر الماضي، ولم تكشف عن هوية خطيبها.

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