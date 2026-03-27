العربية النقل كنستهم زي المقشة | طلب إعلامي عاجل بعد حادث الشرقية الصادم

علق محمد موسى على واقعة الحادث المأساوي الذي شهدته قرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعدما فقد سائق سيارة نقل السيطرة على مركبته، ليصطدم بعدد من الأهالي ويدهسهم أثناء جلوسهم أمام منازلهم.

وأكد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المشهد الذي وثقه الفيديو المتداول يعكس استهتارًا خطيرًا بقواعد السلامة، خاصة أن الحادث وقع داخل شارع سكني، وليس طريقًا سريعًا، ما ضاعف من حجم الكارثة وحوّل لحظة عادية إلى مأساة إنسانية.

وأشار موسى إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها البلاد مؤخرًا، من بينها حادث أتوبيس المدرسة في الشروق، ما يطرح تساؤلات جادة حول ما إذا كنا أمام ظاهرة متكررة تستدعي تدخلًا حاسمًا.

وشدد محمد موسى على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، سواء كانت تقع على السائق الذي لم يلتزم بقواعد المرور، أو على مستوى الرقابة داخل المناطق السكنية، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون أولوية لا تقبل التهاون.

وأضاف أن تحرك الأجهزة الأمنية بشكل سريع، وإلقاء القبض على السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، خطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها، إذ يجب العمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الألم الإنساني الناتج عن هذه الواقعة يفرض ضرورة التحرك الجاد، مشددًا على أن المطلوب ليس فقط المحاسبة، بل الوقاية، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.