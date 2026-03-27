حمدلله على السلامة.. اتحاد الكرة يحتفل بعودة محمد عبد المنعم للمنتخب

احتفل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، بعودة محمد عبد المنعم إلى صفوف منتخب مصر خلال مواجهة السعودية الودية المقامة الآن على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة، عبر الصفحة الرسمية له على “فيس بوك”: "حمدلله على السلامة يا منعم 🙏".

ويجلس محمد عبد المنعم على دكة البدلاء في أول لقاء له مع المنتخب منذ غيابه العام الماضي بداعي الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، تشكيل الفراعنة في المباراة الودية أمام السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسي.

الهجوم: عمر مرموش

ويجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد.

تشكيل السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية عن تشكيل مواجهة منتخب مصر الودية على النحو التالي:

- حراسة المرمى: نواف العقيدي.

- الدفاع: سعود عيد الحميد، عبد الإله العمري، حسن كادش وعلي لاجامي.

- الوسط: أيمن يحيي، محمد كنو ومصعب الجوير.

- الهجوم: سلمان الفرج، خالد الغنام وفراس البريكان.

