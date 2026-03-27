صاعقة على طهران .. إسرائيل تقصف مصنعًا لإنتاج مواد تخصيب اليورانيوم في إيران
حريق هائل بمحل مأكولات بحرية في سيدي بشر | شاهد
تريزيجيه يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى السعودية
جسمك بينضّف نفسه .. أسرار إعجازية عن الديتوكس المخلوق في الإنسان
حمدلله على السلامة.. اتحاد الكرة يحتفل بعودة محمد عبد المنعم للمنتخب
العربية النقل كنستهم زي المقشة | طلب إعلامي عاجل بعد حادث الشرقية الصادم
إسلام عيسى يحرز هدف مصر الأول في مرمى السعودية وديا
أزمة غذاء محتملة .. فريق أممي لضمان مرور الأسمدة من مضيق هرمز
مدرب إنجلترا السابق يعود للتدريب في سن الـ 78 عاما
بعد إصابة مروعة في الرأس .. خروج مهاجم أيرلندا من مباراة التشيك إلى المستشفى
غضب ألماني بعد إعلان فولكس فاجن مساعدة الاحتلال على دعم القبة الحديدية
تهديد مباشر .. الحرس الثوري الإيراني يحذر العاملين في شركات أمريكية وإسرائيلية
رئيس التحرير
طه جبريل
جسمك بينضّف نفسه .. أسرار إعجازية عن الديتوكس المخلوق في الإنسان

جسم الإنسان
محمد البدوي

أكدت الدكتورة ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية، أن مفهوم "الديتوكس" لا يقتصر على تناول العصائر الخضراء أو الأعشاب كما يعتقد البعض، بل هو نظام طبيعي متكامل داخل جسم الإنسان، يعمل بشكل مستمر على التخلص من السموم والفضلات وبقايا الأدوية والهرمونات دون تدخل خارجي.

عملية التطهير الذاتي

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج "ست ستات" على قناة dmc، أن هناك 7 أعضاء رئيسية تلعب دورًا محوريًا في عملية التطهير الذاتي، حيث يؤدي كل عضو وظيفة محددة وفقًا لنوع السموم التي يتعامل معها.

تكسير المواد الضارة 

وأشارت إلى أن الكبد يُعد العنصر الأهم في هذه المنظومة، إذ يتولى تكسير المواد الضارة مثل الأدوية والمكملات والهرمونات، ثم يوجهها عبر مسارين: الأول إلى المرارة للتخلص من السموم الذائبة في الدهون عبر الأمعاء، والثاني إلى الدم لتقوم الكلى بترشيحها وإخراجها من الجسم عن طريق البول.

طرد السموم الغازية

كما لفتت إلى دور الرئتين في طرد السموم الغازية والأبخرة، إلى جانب الجهاز الليمفاوي الذي يعمل كشبكة تصريف داخلية، تجمع الفضلات من أنحاء الجسم وتنقلها إلى الكبد والكلى للتخلص منها.

المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتعرق

وفي سياق متصل، حذرت من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتعرق، مؤكدة أن الجلد ليس الوسيلة الأساسية للتخلص من السموم، بل يلعب دورًا ثانويًا، وأن الإفراط في التعرق قد يؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح، مما يستدعي تعويض الجسم بالمياه بشكل مستمر.

قلة النشاط البدني

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العادات غير الصحية مثل سوء التغذية، قلة النشاط البدني، وعدم الحصول على قدر كافٍ من النوم، تعيق كفاءة هذه الأعضاء، ما يؤدي إلى تراكم السموم والشعور الدائم بالإرهاق والخمول.

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

ياسمين عبد العزيز

حول حياتها الشخصية.. ياسمين عبد العزيز تشارك فيديو مثير للجدل

الدواجن

انخفاض قادم فى أسعار الدواجن | كم سيصل سعر الكيلو؟.. إليك التفاصيل

محمد صلاح وأمام عاشور

القادسية السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع محمد صلاح وإمام عاشور

تموين البحيرة

تموين البحيرة : ضبط 3000 كيس مكرونة مجهولة المصدر ومواد غذائية فاسدة

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: بدء تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً من الغد

محافظ القليوبية

محافظ القليوبية يوجه ببدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند شرب النعناع قبل النوم ؟ لن تتوقعها

فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم

كيف تتوقف عن الكافيين بدون صداع؟.. أفضل الطرق لتقليل القهوة بأمان

نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا

طريقة عمل المزاليكا كبدة وكلاوي وقلوب.. بنفس طعم الجاهز

طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا

إجراء 200 عملية جراحية خلال آخر 48 ساعة بصحة الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

سلوي عثمان

يارب ما اشتغل معاها تاني| سلوى عثمان تكشف تفاصيل خلافها مع مخرجة أب ولكن.. خاص

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

