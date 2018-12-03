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تعليم

فوز إسلام يسري وآية محسن فى مسابقة الطالب المثالي بجامعة المنيا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا عن فوز الطالبين إسلام يسري تمام بالفرقة الخامسة بكلية الطب، والطالبة آية محسن عبد الفتاح بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بالمركز الأول بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا لعام 2018/2019 بعد منافسة 38 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة.

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي إلى أن المقابلة النهائية للطلاب شملت على اختبارات خاصة باللغات والاطلاعات التثقيفية في التخصصات والمجالات العامة، واختبارات الثقافة التكنولوجية والمعرفية التي تؤهلهم للحصول على لقب بهذا الثقل، موضحًا أنه تم اختيار الطلاب الفائزيـن مـن بيـن المتقدمين للمسابقة بناءًا على معايير أساسية هي التفوق العلمى وإجادة اللغات الأجنبية والمشاركة فى الأنشطة الطلابية، والمعلومات العامة، والعلاقات الطيبة مع الأساتذة والزملاء، بعد إجراء اختبار تحريري بجميع مجالات المعلومات العامة السياسية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية بالإضافة إلي اختبار في اللغة الإنجليزية إلى جانب المقابلات الشخصية بكليات الجامعة.

كما أديرت حوارات مفتوحة مع الطلاب المتقدمين من قبل اللجنة المحكمة للمسابقة والمكونة من الدكتور عيد عبد الواحد علي عميد كلية التربية جامعة المنيا، والدكتور محمد نجيب الأستاذ بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة جامعة المنيا، عن أفكارهم التنموية لخدمة المجتمع والبيئة من خلال مجالاتهم وأعمالهم التطوعية، وعن كيفية عكس صورة الدين والمواطنة للآخرين، كذلك عن أهم مساهماتهم في الحركات العلمية والمؤتمرات والأنشطة الطلابية والحياتية.

كما عرض بعض الطلاب مواهبهم الفنية والثقافية للجنة وعرض الدروع والشهادات التقديرية لتقييمها، بالإضافة إلى فكرة تطبيق العمل التطوعي كجانب أكاديمي تبحثه الجامعة وتطبقه من خلال طلابها المثاليين والمتميزين.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر تحكيم المسابقة الدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأشرف على تنظيمها وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وراندا علي، ومحمود منصور الأخصائيين بالإدارة.
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