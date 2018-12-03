علي الدين هلال: الإخوان أجبروا رجال الأعمال على بيع مصانعهم لصالح الجماعة

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشروع النهضة الإخواني كان كذبة للضحك على الشعب المصري -حسب قوله.





وأضاف "هلال"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "Ten"، أن الإخوان عندما تولوا الحكم كانوا يفرضون "إتاوات" على بعض أصحاب المصانع، كما أنهم كانوا يبتزون رجال الأعمال.





وأوضح أن عصابات الإخوان أجبرت رجال الأعمال على بيع مصانعهم لصالح الجماعة، لافتًا إلى أن ولاء الإخوان ليس لمصر على الإطلاق.



