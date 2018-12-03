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علي الدين هلال: الإخوان أجبروا رجال الأعمال على بيع مصانعهم لصالح الجماعة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
محمد القاضي
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشروع النهضة الإخواني كان كذبة للضحك على الشعب المصري -حسب قوله.

وأضاف "هلال"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "Ten"، أن الإخوان عندما تولوا الحكم كانوا يفرضون "إتاوات" على بعض أصحاب المصانع، كما أنهم كانوا يبتزون رجال الأعمال.

وأوضح أن عصابات الإخوان أجبرت رجال الأعمال على بيع مصانعهم لصالح الجماعة، لافتًا إلى أن ولاء الإخوان ليس لمصر على الإطلاق.

وأشار إلي أن الإخوان يوظفون الدين من أجل استقطاب الجماهير، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة علي المساجد والزوايا الموجودة بالمحافظات والقري الصغيرة.
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