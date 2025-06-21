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الإشراف العام
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علامات غضب الله على العبد.. 3 أدلة صادمة راقب ظهورها في حياتك

علامات غضب الله على العبد
علامات غضب الله على العبد
أحمد سعيد

علامات غضب الله على العبد.. يمكن أن تكون بمثابة جرس إنذار في حياتك لتنتبه قبل فوات الأوان، ولكن ليس ظهور بعض هذه العلامات لدى الشخص يؤكد أن الله غاضب عليه، كما أن دائما العبرة بالخواتيم، ويجب أن يحسن العبد ظنه بربه، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز علامات غضب الله على العبد..

قسوة القلب من علامات غضب الله

تدل قسوة القلوب بسبب الذنوب على غضب الله تعالى، حيث يتحول القلب إلى حالة من الصلابة والجمود، فينزع الله من العاصين الرحمة من قلوبهم عقوبة لهم.

وجاء عن مالك بن دينار أنه قال: "قسوة القلب عقوبةٌ للعاصي، ونزع الرحمة منه دليلٌ على غضب الله -تعالى- من صاحبه"، ومن مظاهر قسوة القلب هي : "الغفلة عن ذكر الله، وعدم الخشوع، وعدم التأثر بكلام الله، وقلة الحياء من الله".

زيادة العبد بالنعم وإمهاله

يعد من علامات سخط الله على الإنسان هو إمهال العبد بالنعم، وعدم التوفيق لشكر الله على النعم فهي من علامات غضب الله.

وقد يدل استدراج العبد بالنعم على سخط الله على العبد، بأن يزيده من النِعم وهو على المعصية، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الطغاة بقوله: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ).

عدم التوفيق للتوبة

عدم توفيق الإنسان في أداء العبادات والطاعات، والابتعاد عن التوبة تدل على بعد الإنسان عن ربه وعقاب الله تعالى له على معاصيه وذنوبه.

وقد أخبر الله عز وجل عن حال الإنسان الغافل عن طاعته وذكره، وانشغل بمعصيته، فقال الله تعالى: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).

الدكتور علي جمعة يكشف علامات غضب الله

من جانبه بيّن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، علامات غضب الله في تصريحات سابقة له ومنها ما يلي:

  • صدّ العبد عن أداء الواجبات الشرعيّة التي افترضها الله عليه.
  • مداومة العبد على ما يُسخط الله سبحانه؛ من قتل النفس أو الظلم والطغيان.
  • توسيع الله تعالى على العبد في رزقه، ومن ثمّ حرمانه من أداء شكرها، فذلك من علامات سخط الله على عبده.
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