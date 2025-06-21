محمد هاني خبط في أتوبيس| عمرو أديب يسخر من هزيمة الأهلي أمام بالميراس

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة النادي الأهلي من فريق بالميراس، في بطولة كأس العالم للأندية، بهدفين مقابل لا شيء، مشيرا إلى أن حال الكرة المصرية ليس جيدا.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة،: "بندَلَّع في اللاعب المصري، وكل لما حد يلمسه؛ يقع ويصاب، وبنقول له: سبنلوسو، معقولة إحنا ضعاف قوي كده؟ والعيال بتوع بالميراس تخبط فيهم تقع".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"لاعبي الأهلي كل لما يخبطوا في حد؛ يقعوا، ومافيش صحة، وده مش عند الأهلي، لأ في لاعبي مصر، واللاعب محمد هاني خلاص مافيش وخبط في أتوبيس في الهدف الثاني في مباراة بالميراس".