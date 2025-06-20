محافظ الغربية يتابع جهود التعامل مع أعطال مفاجئة في شبكات المياه والصرف الصحي ببسيون والمحلة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جهود فرق الطوارئ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل الفوري مع عدد من الأعطال المفاجئة التي شهدتها بعض المناطق بمركزي بسيون والمحلة الكبرى اليوم الجمعة، موجّهًا بتكثيف أعمال الإصلاح والتطهير ورفع الآثار بشكل سريع حفاظًا على الحركة العامة وخدمة المواطنين.

جهود محافظ الغربية

وقد تم التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة بسيون، للتعامل مع كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بشارع 23 يوليو، حيث أدى تدفق المياه إلى تأثر الحركة المرورية، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه وإصلاح الكسر وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

كما تابع المحافظ جهود فرق الصيانة في إصلاح كسر في ماسورة مياه شرب بشارع الجلاء بمنطقة محلة البرج، من خلال فرق شركة المياه التي أنهت أعمال الإصلاح وأعادت ضخ المياه للمواطنين دون أي تأثير على الخدمة.

دعم الخدمات

وأشاد محافظ الغربية بسرعة استجابة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق الكامل بين فرق العمل الميدانية ورؤساء المدن والأحياء، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع عن كثب على مدار الساعة الموقف التنفيذي لأية أعطال أو بلاغات تتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي.

تحسين الخدمات

ووجّه المحافظ الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، مؤكدًا أن سرعة التحرك والتعامل مع المواقف الطارئة يعكس جاهزية ميدانية حقيقية وحرصًا على تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.