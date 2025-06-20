ضبط 1582 كيلو سكر وزيت ومكرونة تموين مهربة في حملات بالغربية .. صور

تمكنت مديرية تموين الغربية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين قطاع وسط وغرب الدلتا، من ضبط 1582 كيلو سكر وزيت ومكرونة تموين مدعمة المخصصة للصرف على بطاقات التموين، مهربة داخل مخزن غير مرخص بغرض حجبها والاتجار بها فى السوق السوداء للتربح ماليا بدون وجه حق.

جهود حملات تموينية بالغربية

جاء ذلك فى إطار تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية ووكيل وزارة التموين بالغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، خاصة الزيت والسكر.

تفاصيل الحملات

ووردت معلومات للمهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بشراء وجلب كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة وتخزينها بمخزن غير مرخص بناحية السنطة البلد بدائرة مركز السنطة، بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع.

حملات مكبرة

وتم تشكيل حملة برئاسة هيثم علام مدير إدارة تموين السنطة، ضمت فؤاد سرحان، ورمضان الشريف، والسيد الصفطى، وحسام الجابرى، مفتشى قسم الرقابة التموينية بالإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين قطاع وسط وغرب الدلتا.

ضبط المضبوطات

وبمداهمة المخزن تبين صحة المعلومات، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة عبارة عن 356 زجاجة زيت تموين، و640 كيلو سكر تموين، و1300 كيس مكرونة تموين، بإجمالى وزن 1582 كيلوجرام، وتم التحفظ على المضبوطات، والمتهم القائم على المخزن وحرر محضر ، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.