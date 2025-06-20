قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرق دفع مخالفات المرور 2025 من الموبايل
روسيا : عدوان إسرائيل على إيران بلا مبرر .. وذريعة زائفة
وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة في سوهاج..و وزير التعليم ينعيه ويوجه بدعم أسرته
برلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط
جمعة الغضب والنصر .. مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالعدوان الإسرائيلي
إيران ليست الأخيرة .. إسرائيل تحرق الشرق الأوسط برعاية غريبة
أدعية نهاية السنة الهجرية .. اعرف ماذا يقال في هذه الأيام
البحث عن صاحب محل محتجز أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025.. خطوات سهلة وسريعة تمنع انقطاع الخدمة
استخراج 13 ناجٍ في حادث انهيار عقارين بـ حدائق القبة
وفاة واحدة و 6 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة
وزيرة التضامن توجه بمساعدة الأسر المتضررة من انهيار عقارين في حدائق القبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1582 كيلو سكر وزيت ومكرونة تموين مهربة في حملات بالغربية .. صور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

 تمكنت مديرية تموين الغربية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين قطاع وسط وغرب الدلتا، من ضبط 1582 كيلو سكر وزيت ومكرونة تموين مدعمة المخصصة للصرف على بطاقات التموين، مهربة داخل مخزن غير مرخص بغرض حجبها والاتجار بها فى السوق السوداء للتربح ماليا بدون وجه حق.

جهود حملات تموينية بالغربية 

جاء ذلك فى إطار تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية ووكيل وزارة التموين بالغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، خاصة الزيت والسكر.

تفاصيل الحملات 

 ووردت معلومات للمهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بشراء وجلب كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة وتخزينها بمخزن غير مرخص بناحية السنطة البلد بدائرة مركز السنطة، بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع.

حملات مكبرة 

وتم تشكيل حملة برئاسة هيثم علام مدير إدارة تموين السنطة،  ضمت فؤاد سرحان، ورمضان الشريف، والسيد الصفطى، وحسام الجابرى، مفتشى قسم الرقابة التموينية بالإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين قطاع وسط وغرب الدلتا.

ضبط المضبوطات 

وبمداهمة المخزن تبين صحة المعلومات، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة عبارة عن 356 زجاجة زيت تموين، و640 كيلو سكر تموين، و1300 كيس مكرونة تموين، بإجمالى وزن 1582 كيلوجرام، وتم التحفظ على المضبوطات، والمتهم القائم على المخزن وحرر محضر ، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.

حملات مرورية تموينية اخبار محافظة الغربية ضبط السلع مدعمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

قضية “It Ends With Us”

القاضي يرفض طلب بليك لايفلي بالحفاظ على رسائلها مع تايلور سويفت ضد جاستن بالدوني

الفنان سيد صادق و الإعلامية أوركيد سامي

الأسطورة الحقيقية .. سيد صادق يشيد بـ أحمد السقا

صورة أرشيفية

تنطلق 6 يوليو.. فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

بالصور

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد