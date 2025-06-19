قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي تلقن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين درسا لن ينساه
استمرار التحقيقات مع المذيع الفرفوش بعد ضبطه في المنوفية .. تفاصيل
شوط أول شهد سيطرة حمراء.. تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس
قطع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق في دمياط
نتنياهو : تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص شعبهم
وداعا عمليات القلب المفتوح .. قصة أول زراعة بدون شق الصدر والعظام
معرض باريس.. مصر للطيران تدرس عروضا مع شركات تأجير الطائرات وأخرى لأجهزة المحاكاة
قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل
الجماهير مبسوطة منه أوي | ماذا فعل إمام عاشور بمباراة الأهلي وبالميراس
نتنياهو: تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة
الاستخبارات الإسرائيلية: قتلنا 30 قائدا إيرانيا ورئيس الأركان
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الألعاب النارية في عين شمس.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طالعة الأولى | أب يهدي ابنته رحلة عمرة لنبوغها في الإعدادية بالغربية

فرحة أفراد أسرة الطالبة المتفوقة بالغربية
فرحة أفراد أسرة الطالبة المتفوقة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية محلة زياد التابعة لـ مركز سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالبة جني خالد حموده علي المركز الأول بالشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة عقب تهنئة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على اتصال هاتفي لأفراد أسرتها .

فرحة أسرة الطالبة 


كما حرص والد الطالبة المتفوقة علي تهنئتها باهدائها رحلة عمرة للزيارة بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.


وأفاد والد الطالبة بقوله "الحمد لله ..مليون مبروك لابنتي وعقبال حفل تخرجها من الجامعة " .
في المقابل أعرب الطالبة جني عن سعادتها بقولها " نفسي ادخل كلية الطب وكل الشكر لكل من دعمني والحمد لله سر تفوقي رضا ابويا وامي وحفظ القرآن الكريم" .

شكر أفراد الأسرة 


وتابعت بقولها :"شكرا لكل أفراد اسرتي وكنت بذاكر 4 ساعات يوميا ويحرص علي الالتزام طوال فترات الدراسة  وباذن الله ربنا يوفقني عشان ارد الجميل لاهلي أصحاب الفضل العظيم في حياتي " .
من ناحية أخري كان  اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتمد مساء اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 91 ألفًا و527 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 76.8%.

وهنّأ محافظ الغربية أبناءه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مستقبلًا تعليميًا مشرقًا، ومؤكدًا حرص المحافظة الكامل على دعم مسيرة التعليم وتحفيز التفوق والتميز، باعتبار التعليم هو أساس بناء الجمهورية الجديدة. كما أعرب سيادته عن بالغ شكره وتقديره للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الجهود التنظيمية المتميزة التي أسهمت في خروج العملية الامتحانية بصورة مشرفة ومنضبطة، مشيدًا بحُسن الإعداد والالتزام داخل اللجان والكنترولات، والحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والدقة في أعمال التصحيح والرصد.

نتيجة الكنترول 

وأوضح الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام جاءت أفضل من الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية مرت بهدوء والتزام، دون تسجيل أية شكاوى جسيمة، بفضل المتابعة المستمرة والتنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ولجان النظام والمراقبة. كما أكد أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة متناهية، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

اعتماد محافظ الغربية 

وأشار وكيل الوزارة إلى نسب النجاح في باقي الشهادات، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 74.68%، وحققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح 92.3%، بينما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع إلى 100%، كما بلغت نسبة النجاح في شهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 87.5%.

فرحة واعتزاز

وفي ختام تصريحاته، توجّه اللواء أشرف الجندي بتحية تقدير واعتزاز لكل من ساهم في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام، بدءًا من القائمين على إعداد الجداول وإدارة اللجان، مرورًا بفِرق التصحيح والرصد داخل الكنترولات، وحتى الإدارات التعليمية التي حرصت على تحقيق الانضباط الكامل داخل مقار الامتحانات. كما أكد سيادته أن محافظة الغربية ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لتطوير العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية محفزة لأبنائنا الطلاب، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري على أسس علمية وتربوية سليمة.

محافظ الغربية اب يهدي جني الشهادة الاعدادية رحلة عمره بيت الله الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

ترشيحاتنا

صيانة كهرباء

قنا .. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمركز نقادة

فضل صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة.. ماذا يحدث لمن يصوم غدا؟

جامعة بنها

وظيفة قيادية شاغرة في جامعة بنها .. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

4 أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب لك التسمم الغذائي.. احذرها

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

بعد الثلاثين.. 4 مكسرات وفواكه مجففة تدعم صحة المرأة وتعزز نضارتها

مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

فيديو

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد