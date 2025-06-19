طالعة الأولى | أب يهدي ابنته رحلة عمرة لنبوغها في الإعدادية بالغربية

شهدت قرية محلة زياد التابعة لـ مركز سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالبة جني خالد حموده علي المركز الأول بالشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة عقب تهنئة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على اتصال هاتفي لأفراد أسرتها .

فرحة أسرة الطالبة



كما حرص والد الطالبة المتفوقة علي تهنئتها باهدائها رحلة عمرة للزيارة بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.



وأفاد والد الطالبة بقوله "الحمد لله ..مليون مبروك لابنتي وعقبال حفل تخرجها من الجامعة " .

في المقابل أعرب الطالبة جني عن سعادتها بقولها " نفسي ادخل كلية الطب وكل الشكر لكل من دعمني والحمد لله سر تفوقي رضا ابويا وامي وحفظ القرآن الكريم" .

شكر أفراد الأسرة



وتابعت بقولها :"شكرا لكل أفراد اسرتي وكنت بذاكر 4 ساعات يوميا ويحرص علي الالتزام طوال فترات الدراسة وباذن الله ربنا يوفقني عشان ارد الجميل لاهلي أصحاب الفضل العظيم في حياتي " .

من ناحية أخري كان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتمد مساء اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 91 ألفًا و527 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 76.8%.

وهنّأ محافظ الغربية أبناءه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مستقبلًا تعليميًا مشرقًا، ومؤكدًا حرص المحافظة الكامل على دعم مسيرة التعليم وتحفيز التفوق والتميز، باعتبار التعليم هو أساس بناء الجمهورية الجديدة. كما أعرب سيادته عن بالغ شكره وتقديره للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الجهود التنظيمية المتميزة التي أسهمت في خروج العملية الامتحانية بصورة مشرفة ومنضبطة، مشيدًا بحُسن الإعداد والالتزام داخل اللجان والكنترولات، والحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والدقة في أعمال التصحيح والرصد.

نتيجة الكنترول

وأوضح الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام جاءت أفضل من الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية مرت بهدوء والتزام، دون تسجيل أية شكاوى جسيمة، بفضل المتابعة المستمرة والتنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ولجان النظام والمراقبة. كما أكد أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة متناهية، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

اعتماد محافظ الغربية

وأشار وكيل الوزارة إلى نسب النجاح في باقي الشهادات، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 74.68%، وحققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح 92.3%، بينما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع إلى 100%، كما بلغت نسبة النجاح في شهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 87.5%.

فرحة واعتزاز

وفي ختام تصريحاته، توجّه اللواء أشرف الجندي بتحية تقدير واعتزاز لكل من ساهم في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام، بدءًا من القائمين على إعداد الجداول وإدارة اللجان، مرورًا بفِرق التصحيح والرصد داخل الكنترولات، وحتى الإدارات التعليمية التي حرصت على تحقيق الانضباط الكامل داخل مقار الامتحانات. كما أكد سيادته أن محافظة الغربية ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لتطوير العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية محفزة لأبنائنا الطلاب، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري على أسس علمية وتربوية سليمة.