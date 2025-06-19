محافظ الغربية لـ أوائل الشهادة الإعدادية: أنتم فخر لنا ومستقبل واعد

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اتصالات هاتفية بعدد من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لتقديم التهنئة القلبية لهم ولأسرهم بمناسبة تفوقهم الدراسي واحتلالهم المراكز الأولى في امتحانات نهاية العام، في لفتة إنسانية تؤكد دعمه المستمر لأبنائه المتفوقين وحرصه على تشجيع النماذج المضيئة في المجتمع.

فرحة الاوائل

وأكد محافظ الغربية خلال مكالماته أن النجاح لا يأتي من فراغ، وإنما هو ثمرة اجتهاد ومثابرة وتعاون بين الأسرة والمدرسة والطالب، مشددًا على أن أبناء الغربية أثبتوا دومًا أنهم على قدر المسؤولية والطموح، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعمهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لاستكمال مسيرتهم العلمية.

دعم الأسر والعائلات

وأضاف المحافظ: “أشعر بالفخر والسعادة وأنا أستمع لأبنائنا المتفوقين، وأتحدث مع أولياء أمورهم الذين كان لهم دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز. أنتم نماذج نفتخر بها، ونُراهن على عقولكم الناضجة في صناعة مستقبل أفضل لوطننا الحبيب”.

كما أعرب اللواء الجندي عن خالص تهانيه لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، موجهًا الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات الذين بذلوا جهدًا كبيرًا طوال العام، ولكافة القائمين على المنظومة التعليمية بالمحافظة.

تهنئة أوائل الشهادة الاعدادية

وشدد محافظ الغربية على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بمستوى التعليم وتكافؤ الفرص ودعم النابغين والمتفوقين في مختلف المراحل الدراسية.

واختتم اللواء الجندي تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الغربية ستواصل دعمها لكافة المتفوقين، وستعمل على تكريمهم بشكل لائق خلال الأيام المقبلة، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لباقي الطلاب على الجد والاجتهاد.