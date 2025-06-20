ضبط طن رنجة غير صالحة في حملات بيطرية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على طن و80 كيلو أسماك مدخنة " رنجة"، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، قبل بيعها لجمهور المواطنين.

حملات بيطرية



كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية، من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية ضمت الشربينى عطاالله مدير إدارة المجازر بالمديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية، و تعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية .

ردع مخالفين



وتم رصد طن و80 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" معبأة فى 216 صندوق زنة الواحد 5 كيلو، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.

ضبط المضبوطات



وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها ، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.