رئيس مياه الغربية : جار حل مشكلة انفجار خط طرد بسيون في أسرع وقت ..صور

شهد شارع 23 يوليو بمدينة بسيون بمحافظة الغربية اليوم انفجارآ مفاجئآ في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي أمام مقر بنك مصر مما استدعى الي استنفارآ واسعآ لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وبعض من الجهات المعنية بالمحافظة للوقوف علي الأعطال وحلها فى أسرع وقت .

جهود محافظ الغربية

و قال اللواء أ .ح ، محمد عبد الفتاح يوسف ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، إن الشركة تلقت اليوم بلاغا يفيد بوجود إنفجار بخط صرف صحي رئيسي أمام بنك مصر في بسيون ، وتم الدفع فوراً بفرق لإستكشاف مكان الإنفجار والوقوف علي العطل ، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق لإصلاح العطل الناتج عن الأنفجار المفاجئ .

دعم الأسر والعائلات

وأكدا رئيس مياه الغربية ، أن الخط متهالك ولم يتم تغييره منذ سنوات طويلة وكان هناك إنفجار في بداية الخط في وقت سابق منذ عدة أشهر ، لذلك سيتم إحلال وتجديد الخط بالكامل والذي يبلغ طولة حوالي 1200 متر في شارع 23 يوليو علي مراحل وذلك بالتنسيق مع محافظ الغربية والإجهزة التنفيذية المختصة بالأمر .

خطط عاجلة

وأكمل اللواء محمد يوسف ، سيتم تغيير الخط علي مراحل وذلك حتي لا تتوقف حركة المرور بالشارع الرئيسي ببسيون وبعد إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة حتي يكمل أبنائنا الطلاب إمتحانتهم علي خير وذلك لتسهيل عملية وصولهم لمقار اللجان دون معوقات .

وتجدر الإشارة الي أن اللواء ، محمد عبد الفتاح يوسف ، تولي منصب رئيس مياه الغربية منذ ثلاثة أشهر .