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تشكيل الترجي أمام لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الترجي أمام لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي
الترجي التونسي
رباب الهواري

أعلن ماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة قوية أمام لوس أنجلوس الأمريكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الترجي في مجموعة نارية بكأس العالم للأندية

يتواجد الترجي في مجموعة قوية تضم إلى جانبه لوس أنجلوس الأمريكي، وفلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي. ويأمل الفريق التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه الجولة لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية.
 

خسارة افتتاحية أمام فلامينجو

وكان الترجي قد افتتح مشواره في البطولة بهزيمة أمام فلامينجو بهدفين دون رد، ما وضعه في موقف صعب نسبيًا قبل لقاء لوس أنجلوس. ويسعى الفريق لاستعادة توازنه وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

التشكيلة الرسمية للترجي أمام لوس أنجلوس

دخل الترجي اللقاء بتشكيلة تجمع بين الخبرة والحيوية، حيث ضمت الأسماء التالية:

  • حراسة المرمى: بشير بن سعيد
  • خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة
  • خط الوسط: محمد بن علي، موكوانا، كوناتي، أونوتشي أوجبلو، خليل القنيشي
  • خط الهجوم: يوسف بلايلي، رودريجو

ويعتمد الكنزاري على قدرات الثنائي الهجومي بلايلي ورودريجو لصناعة الفارق أمام فريق أمريكي منظم وقوي بدنيًا.

مباراة مصيرية للترجي

تمثل هذه المواجهة محطة حاسمة لفريق باب سويقة في مشواره بالبطولة العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة الرابعة، حيث لا مجال لخسارة جديدة إن أراد مواصلة الحلم العالمي


 

الترجي التونسي لوس أنجلوس كأس العالم للأندية فلامنجو اخبار الرياضة

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