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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

مصروفات المدارس التجريبية 2026
مصروفات المدارس التجريبية 2026
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراتها النهائية بشأن مصروفات المدارس التجريبية 2026 ( مصروفات المدارس الرسمية لغات )  ، ومصروفات المدارس الرسمية المتميزة 2026 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد التفاصيل كاملة :

مصروفات المدارس التجريبية 2026 ( مصروفات المدارس الرسمية لغات )

رياض الأطفال 650 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 500 جنيه
- نشاط عام : 100 جنيه
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه


الحلقة الابتدائية 700 مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 550 جنيه
-نشاط عام : 100 جنيه 
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه


الحلقة الإعدادية 750 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 600 جنيه
-نشاط عام : 100 جنيه 
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه


مرحلة التعليم الثانوي 850 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 700 جنيه
-نشاط عام : 100 جنيه 
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تزداد رسوم هدمات اللغات بنسبة 7 % وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار

قيمة خدمات اللغات في المدارس التجريبية 2026

- كي جي 1 : 1052.43 جنيه 
-كي جي 2 : 500 جنيه
- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه
- من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 600 جنيه
-الصف الأول الثانوي : 700 جنيه
- الصفين الثاني والثالث الثانوي : 807.30 جنيه

الزيادة في المصروفات تخص التلاميذ الجدد الملحقين على المستوى الأول لرياض الأطفال ( كي جي 1 ) وباقي المراحل التعليمية كما هي

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات

 

رياض الأطفال 1400 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 1200 جنيه
- نشاط عام : 100 جنيه
- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه


الحلقة الابتدائية 1700 مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 1500 جنيه
-نشاط عام : 100 جنيه 
- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه


الحلقة الإعدادية 2000 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 1800 جنيه
-نشاط عام : 100 جنيه 
- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه


مرحلة التعليم الثانوي 2300 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 2100 جنيه
-نشاط عام : 100 جنيه 
- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه

وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا لما سبق ، أما المدارس الحالية فتظل رسوم خدمات اللغات اعتبارا من كي جي 2 وحتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة 5 %

قيمة خدمات اللغات في المدارس الرسمية المتميزة للغات 2026

رياض الأطفال : 2052.41 جنيه
من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 2565.51 جنيه
من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 3078.61 جنيه
الصف الأول الثانوي : 3591.71 جنيه

أما بالنسبة لصفوف الثاني والثالث الثانوي ، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر لكل مدرسة على حدى والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014 والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % على بند الخدمات 

مصروفات المدارس المدارس التربية والتعليم التعليم

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