مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراتها النهائية بشأن مصروفات المدارس التجريبية 2026 ( مصروفات المدارس الرسمية لغات ) ، ومصروفات المدارس الرسمية المتميزة 2026 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد التفاصيل كاملة :

مصروفات المدارس التجريبية 2026 ( مصروفات المدارس الرسمية لغات )

رياض الأطفال 650 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 500 جنيه

- نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه



الحلقة الابتدائية 700 مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 550 جنيه

-نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه



الحلقة الإعدادية 750 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 600 جنيه

-نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه



مرحلة التعليم الثانوي 850 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 700 جنيه

-نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تزداد رسوم هدمات اللغات بنسبة 7 % وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار

قيمة خدمات اللغات في المدارس التجريبية 2026

- كي جي 1 : 1052.43 جنيه

-كي جي 2 : 500 جنيه

- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه

- من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 600 جنيه

-الصف الأول الثانوي : 700 جنيه

- الصفين الثاني والثالث الثانوي : 807.30 جنيه

الزيادة في المصروفات تخص التلاميذ الجدد الملحقين على المستوى الأول لرياض الأطفال ( كي جي 1 ) وباقي المراحل التعليمية كما هي

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات

رياض الأطفال 1400 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 1200 جنيه

- نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه



الحلقة الابتدائية 1700 مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 1500 جنيه

-نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه



الحلقة الإعدادية 2000 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 1800 جنيه

-نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه



مرحلة التعليم الثانوي 2300 جنيه مقسمة كالتالي :

- خدمات اللغات : 2100 جنيه

-نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 100 جنيه

وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا لما سبق ، أما المدارس الحالية فتظل رسوم خدمات اللغات اعتبارا من كي جي 2 وحتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة 5 %

قيمة خدمات اللغات في المدارس الرسمية المتميزة للغات 2026

رياض الأطفال : 2052.41 جنيه

من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 2565.51 جنيه

من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 3078.61 جنيه

الصف الأول الثانوي : 3591.71 جنيه

أما بالنسبة لصفوف الثاني والثالث الثانوي ، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر لكل مدرسة على حدى والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014 والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % على بند الخدمات