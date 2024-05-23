عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني عاجل لحل أزمة زيادة مصروفات المدارس التجريبي والخاص والدولي

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وامين سر لجنه القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم بشأن رفع مصاريف المدارس الخاصة على أولياء الأمور والمغالاة غير المبررة رغم تدني المستوى التعليمي .

وأوضحت امين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب فى بيان صحفى لها أن هناك حالة غضب تسيطر على أولياء الأمور أثناء فترة التقديم على المدارس الخاصة والتجريبية لأولى ابتدائي ورياض الأطفال وهي المرحلة الصعبة التي يختار فيها ولي الأمر المكان المناسب والجيد لتعليم ابنه أو ابنته وفي الوقت نفسه لا يستدان من أجل دفع أقساط هذا المكان.

وأشارت النائبة الفت المزلاوي إلى أنه سيطر الاستياء على أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية لأنه بعد آخر قرار رسمي من وزارة التعليم برفع مصروفات المدارس الخاصة 25% العام الماضي، إلا أن إدارات تلك المدارس ترفع القيمة كل فترة وتشترط دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة في كل تيرم.

واتفقت المزلاوي علي مطالب أولياء الأمور، بمطالبة وزارة التربية والتعليم، بضرورة إعادة النظر في تحديد نسب الزيادات وتقسيط المبلغ علي أقساط خلال التيرم الواحد، مناشدين المسؤولين المعنيين في وزارة التربية والتعليم وجمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأعضاء مجلس الأمناء لمعرفة مدي الاستجابة لمطالب أولياء الأمور من المغالاة في المصاريف وعدم الالتزام بالزيادة المحددة تتضاعف النسبة من 7% إلي 14% في بنود مجهولة وغير محددة مطالبين بسرعة التدخل لإيجاد حلول لخفض المصاريف علي أن تكون المصروفات الدراسيه تدفع من خلال حساب بنكي ليكون رادعا لأصحاب المدارس الدولية من عدم التربح علي حساب ولي الأمر دون وجه حق.

وطالبت ألفت المزلاوي وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لحل أزمة زيادة المصروفات على مستوى المدارس التجريبي والخاص والدولي أيضًا، وفرض السلطة والرقابة على المدارس التي تغالي في نسب المصروفات الدراسية دون سبب حقيقي، وأن تكون الوزارة لديها السلطة علي المدارس الخاصة بالرقابة وتحديد البنود الاساسية ونسب الزيادة في البنود الأساسية دون مغالاة.

رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم مصاريف المدارس الخاصة رفع مصاريف المدارس الخاصة أولياء الأمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. البحوث الإسلامية يجيب

كعكة عيد ميلاد تثير جدلا بأستراليا.. تحمل شعار حماس وصورة أبو عبيدة

مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم حجم المخطط ضد مصر وأبعاده

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-