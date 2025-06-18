بالرقم القومي .. طرق سداد مصروفات المدارس 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آليات سداد مصروفات المدارس 2026 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم الإلتزام بسداد مصروفات المدارس 2025 على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في مكاتب الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل فوري و ذلك بموجب :

الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية

ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت الفئات الممقرر إعفاءها من مصروفات المدارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفئات المقرر إعفاءها من مصروفات المدارس 2026 طبقا للقرار الوزاري رقم ( ١٦٢ ) بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية هي :

- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري 45 لسنة 2020 وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير

- أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد ذللك

- الطلاب يتامى الأب

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة

- أبناء المكفوفين

- ذوي الاحتياجات الخاصة

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (بدون دخل ثابت )

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر

- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقون بمدارس محافظات أخرى

- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة و المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا يسري هذا الاعفاء على الرسوم المقررة بقوانين ، ويستثنى من سداد رسم قادرون بإختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها ( خدمة ومعاش ) وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني ، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين ، والقسط التاميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ومقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني ، على أن يقوم ولي الامر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، ويكون على إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية