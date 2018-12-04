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رياضة

حارس بتروجيت: الصليبي منعني عن أمم أفريقيا مع حسن شحاتة.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
علي فرج
علي فرج
محمد رشاد
تحدث علي فرج، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، عن فترة إصابته بالرباط الصليبي في بداية مسيرته، والتي منعته من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الأفريقية.

وقال علي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الرباط الصليبي منعني من الذهاب مع منتخب مصر للشباب إلى كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "كنت بديلًا بعدها في كأس العالم لشريف إكرامي ، وذهبت إلى حرس الحدود بعد ذلك".
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