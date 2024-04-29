بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة بطنطا|صور

ترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

شارك في الصلاة الأب صموئيل جرحس، راعي الكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالمحلة الكبرى.

وألقى صاحب الأب البطريرك عظة البصخة المقدسة حول "أسباب صلب المسيح"، قائلًا: العين المغلقة لا ترى الحقيقة، كما أكد غبطته أن الإيمان ليس بالمظاهر الخارجية (وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّيْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ).