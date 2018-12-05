ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وفرنا 4.5 مليار جنيه تمويلات في أكتوبر الماضي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:23 ص
خلال ندوة صدي البلد
خلال ندوة صدي البلد
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ مبلغ 4.5 مليار جنيه في صورة تمويلات لمشروعات صغيرة بنهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغت جملة المحفظة منذ نشأة الصندوق الاجتماعي للتنمية وحتى الآن 9.5 مليار جنيه.

وأضافت "جامع" خلال ندوة نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد بعنوان "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وآفاق نمو الاقتصاد المصرى"، بحضور أحمد صبرى رئيس التحرير ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد وشارك فيها شهيرة الرافعي مدير قطاع الإعلام بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أنه تم تنفيذ نحو 210 ألف مشروع خلال 2018 وفرت 335 ألف فرصة عمل.

وأوضحت أن محافظات الصعيد تستحوذ على النصيب الأكبر من الخدمات المقدمة من الجهاز بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي ما ضخه الجهاز حتى الآن.
loading...

ترشيحاتنا

الإيكاو تحيي يوم الطيران المدني الدولي في 7 ديسمبر.. ارتفاع عدد الركاب إلى 4.1 مليار شخص.. ووقوع 88 حادثة للنقل الجوي التجاري.. وانخفاض عدد الوفيات بسببها عالمياً إلى 50 حالة

رغم احتجاجات السترات الصفراء.. ماكرون يأمر بتجديدات ضخمة في الإليزيه

تركيا ترفض طعون خصم أردوغان بتهمة الإرهاب.. وتؤيد سجنه 5 أعوام

الثلوج الكثيفة تحاصر أكثر من 5 آلاف راكب بمطار في الصين

حكم مبيت المرأة المعتدة خارج بيتها لقضاء بعض حاجاتها وزيارة الطبيب

سائقة تاكسي: «واحد قال لي تعالي احشي كرنبة.. وحبست آخر عزمني على بيرة».. فيديو

بلقيس تتخطى الـ2 مليون بـ شوف لي حل.. فيديو

ضعي لبان الدكر المطحون على بشرتك 35 دقيقة ولاحظي ما سيحدث

العوضي: الظلم التحكيمي حرم منتخب اليد من الوصول لنهائي مونديال 2001

كوبا.. آخر دول العالم يتاح بها الإنترنت عبر المحمول

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة

بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج الكحة عند الأطفال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

فيديو

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة
إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو
المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟