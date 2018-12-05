جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وفرنا 4.5 مليار جنيه تمويلات في أكتوبر الماضي

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ مبلغ 4.5 مليار جنيه في صورة تمويلات لمشروعات صغيرة بنهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغت جملة المحفظة منذ نشأة الصندوق الاجتماعي للتنمية وحتى الآن 9.5 مليار جنيه.





وأضافت "جامع" خلال ندوة نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد بعنوان "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وآفاق نمو الاقتصاد المصرى"، بحضور أحمد صبرى رئيس التحرير ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد وشارك فيها شهيرة الرافعي مدير قطاع الإعلام بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أنه تم تنفيذ نحو 210 ألف مشروع خلال 2018 وفرت 335 ألف فرصة عمل.



