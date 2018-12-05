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أخبار العالم

شاهد.. دبابة روبوت تابعة للجيش البريطاني تغير استراتيجية المعارك

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
حسام جابر
كشف الجيش البريطاني عن دبابة روبوت صغيرة، تعمل بالتحكم عن بُعد، والتي قد تشكل فارقا خلال الحروب، دون إشراك قوات بشرية على أرض المعارك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دبابة صغيرة يمكن التحكم بها عن بُعد، يمكنها شن هجمات دون المخاطرة بإرسال جنود، مشيرة إلى أن هذه الدبابة تبدو وكأنها قادمة من أفلام حروب الروبوت.


ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدبابة التي تحمل اسم "تيتان سترايك" تعمل بأسلحة ويمكنها الهجوم على الأعداء مباشرة، موضحة أن الجيش البريطاني يجري تجريب مبدأي لها في قاعدة في ويلتشاير.

وبينت الصحيفة أن هذه الدبابة تضم سلاحًا يمكنه استهداف عدو على بُعد ميل، كما أنها تضم كاميرا تسمح للمُتحكم عن بُعد برؤية المشهد حولها.

كما تضم الدبابة أيضًا رادارًا قويًا يعمل بنظام الكاميرات، والذي يمكنه رصد الأهداف حتى ولو مُتخفية.

وتبلغ سرعة هذه الدبابة 15 ميلاً (نحو 24 كيلومتراً) في الساعة، وتزن 1,6 طن.
شاهد.. دبابة روبوت تابعة للجيش البريطاني تغير استراتيجية المعارك
شاهد.. دبابة روبوت تابعة للجيش البريطاني تغير استراتيجية المعارك
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شاهد.. دبابة روبوت تابعة للجيش البريطاني تغير استراتيجية المعارك

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