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برلمان

نبيل عبد الله: مبادرة الوفد مع الناس ستقدم الأفضل للمواطن المصري

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى
أكد المهندس نبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مبادرة "الوفد مع الناس" تسعى لتقديم الأفضل للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة نتجت عن شعور الوفديين بعودة الدماء إلى حزب الوفد تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وترجم الوفديون ذلك الشعور إلى رغبة جميع الوفديين في العودة إلى الجماهير والمشاركة فى تقديم الحلول والمساعدة في رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال إحداث تنمية مستدامة. 

وقال المهندس نبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مبادرة الوفد مع الناس تتزامن مع مئوية الوفد احتفالا بمرور مائة عام على تأسيس حزب الوفد وكذلك ثورة 1919، حيث وقف الشعب المصرى بجميع طوائفه خلف الزعيم سعد زغلول من أجل الاستقلال تحت شعار الهلال والصليب تأكيدًا لوحدة وتلاحم قطبي الأمة. 

وأضاف: "اليوم يعود الوفد بعد 100 عام ليشارك في تقديم الحلول وإعادة البناء تأكيدا أن حزب الوفد خرج من رحم الأمة المصرية، وأن هدفه طوال تاريخه هو خدمة قضايا الوطن والمواطن".
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