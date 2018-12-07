مباحثات مع مرسيدس دايملر العالمية لتزويد مصر بالأتوبيسات السريعة

ناقش المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج الاتوبيسات برئاسة تيل اوبروردر، للاستفادة من إمكانات الشركة في تزويد مصر بالاتوبيسات السريعة ذات المسارات الخاصة والتي تعد أحدث الوسائل المستخدمة في النقل الجماعى.



وقال نصار إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الوزارة نحو جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى ونقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية متميزة في مجال صناعة الأتوبيسات وهو الأمر الذى يتيح إقامة شراكة بين إحدى الشركات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات والتي تسهم في تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وكذا تقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.



ومن جانبه أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعى بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، لافتًا في هذا الاطار الى ان انتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.



وقال الوزير إنه سيتم البدء في تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات بالمدن الجديدة وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة لسهولة إقامة المسارات الخاصة بها الى جانب دراسة المناطق المقترح تسيير الأتوبيسات الجديدة بها والمزودة بطرق جاهزة وتعمل بكفاءة، لافتًا إلى أنه من المستهدف بدء التشغيل التجريبى خلال عام 2020.



وأشار تيل أوبروردر رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية لانتاج الاتوبيسات ان الشركة تمثل احدى الشركات الرائدة عالميًا في انتاج الأتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى 45% من الحصة السوقية لإنتاج الاوتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها في 520 مدينة حول العالم، لافتًا الى ان الشركة حريصة على التواجد في السوق المصرى والذى يمثل أحد اهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا



ولفت الى ان الشركة ستبدأ في اعداد الدراسات المبدئية الخاصة بانشاء خطوط النقل السريعة وبدء انتاج هذه النوعية من الاتوبيسات بمصر بالتعاون مع احدى الشركات المصرية، مشيرًا الى ان هذا الاتوبيس مزود بأحدث التكنولوجيات الحديثة للتصنيع والأمان فضلًا عن انها مزودة بمراكز تحكم لتحديد دورية تقاطر الاتوبيسات وهو الامر الذى يسهم في حل مشاكل التكدس المرورى وتوفير الرفاهية للركاب.



