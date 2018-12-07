سفير مصر في لواندا يرحب بوفد أنجولا بمنتدى أفريقيا 2018

رحب السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى أنجولا، بالوفد الأنجولي المشارك في منتدى أفريقيا 2018، المقرر إقامته بعد غد، في مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكتبت السفارة المصرية في العاصمة الأنجولية لواندا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «ترحب سفارة جمهورية مصر العربية في أنغولا بالوفد الرسمي الأنجولي والشركات الأنجولية في شرم الشيخ في الفترة من 8-9 ديسمبر، وفي القاهرة في الفترة من 11-17 ديسمبر لحضور منتدى إفريقيا 2018.



وتنطلق فعاليات منتدى إفريقيا 2018، تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، غدا السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.



وتنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، المنتدى، الذي يستمر يومين ويشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوى، وتوجو، والنيجر، ورواندا، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.



ويشارك عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم؛ بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، كما يشارك أكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية في المنتدى و120 متحدثا و90 دولة و3000 مشارك كما يعقد المنتدى 50 جلسة.