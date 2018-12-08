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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى للعودة إلى انتصاراته أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.. اليوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:03 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد رشاد
يستضيف فريق مانشستر يونايتد، منافسه فولهام، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب "أولدر ترافورد" فى إطار مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

ولم يحقق الشياطين الحمر الفوز في آخر 4 مباريات بالخسارة أمام جاره مانشستر سيتي و3 تعادلات أمام كريستال بالاس وساوثهامتون وآرسنال.

ويدخل جوزيه مورينيو، مدرب «الشياطين الحمر»، اللقاء، بعدما أدخل عددًا كبيرًا من التغييرات على تشكيلته الأساسية حتى الآن هذا الموسم، حيث ترك البرتغالى لاعبه الفرنسي بول بوجبا، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي، على مقاعد البدلاء، بلقائه الأخير أمام أرسنال والذي انتهى بالتعادل 2-2، وربما يغيب أنطوني مارسيال بعد تعرضه للإصابة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الـ8، برصيد 23 نقطة، بينما يتزيل فولهام ترتيب البريميرليج بـ9 نقاط.
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