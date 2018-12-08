الصحف تبرز انطلاق اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار بإفريقيا اليوم بشرم الشيخ.. وتصويت الجمعية العامة ضد قرار أمريكي بشأن حماس

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، الشأن المحلي خاصة انطلاق اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار بإفريقيا ٢٠١٨ اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة ١٠ من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وأكثر من ٣٠٠٠ من رواد الأعمال بالقارة السمراء إلي جانب العديد من رؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.





ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أنه ستنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار بإفريقيا ٢٠١٨ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع العديد من رؤساء الوفود المشاركة ومسئولي المؤسسات الدولية في مقدمتهم رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير الذي يقوم خلال زيارته لمصر بتوقيع عدد من اتفاقيات التمويل والمنح مع مصر تسهم في تحديث المرافق والبنية الأساسية.





وأكدت الصحيفة أن فعاليات المنتدى تتضمن عقد عدة جلسات يشارك فيها الرئيس السيسي تتناول مختلف القضايا الخاصة بالاستثمار والتجارة في دول القارة.





ونقلت عن هبة سلامة الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"‬ أن منتدي إفريقيا ٢٠١٨ أحد أهم منصات التواصل بين المستثمرين والحكومات ومتخذي القرار في إفريقيا.





وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر "صفر"‬ بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة ومعاملتها معاملة السلع المصدرة.





وأشارت الصحيفة إلى القرار اشترط أن تكون هذه السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط على أساس أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة تأخذ حكم التصدير إلى الخارج وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلًا عن الاستيراد من الخارج وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية.





وذكرت الصحيفة أن عناصر من القوات البحرية المصرية نفذت تدريبا بحريا عابرا مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الصديقة.. وشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة (ITS »‬AکABINIEکE) الإيطالية والفرقاطة (کFA LYME BAY) البريطانية.





وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أنه في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا اليوم لجولة رابعة من مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء"‬، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إنه سيتم نشر 89 ألفا من رجال الأمن في أنحاء البلاد اليوم السبت منهم 8000 في باريس حيث سيتم أيضا نشر عربات مدرعة في الشوارع.. وإنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس.





الأهرام





بدورها، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى منطقة غرب البحر المتوسط خلال عام 2019.





وقال الملا، إنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف فى منطقة البحر الأحمر خلال الأيام المتبقية من الشهر الحالى، بعد أن انتهت شركة "شلمبرجير" الأمريكية من الدراسات الخاصة بالمنطقة، التي يطلق عليها "المسح السيزمي"، والتى كشفت عن وجود فرص واعدة فى هذه المنطقة.





وأشار إلى أن طرح هذه المزايدات يضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، ويدل على أنها مستمرة في اكتشاف ثرواتها، بعد الاكتشافات الأخيرة الناجحة فى البحر المتوسط وخليج السويس، حيث أصبحت تعد أكبر وأسرع سوق متنامية للغاز الطبيعى فى أفريقيا وشرق المتوسط.





وأكدت الصحيفة أنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريبا بحريا عابرا مع نظيرتيها البريطانية والإيطالية، فى نطاق البحر المتوسط.





وقالت الصحيفة إنه شارك فى التدريب عدد من القطع البحرية المصرية، وفرقاطتان إيطالية وبريطانية، وتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفاعليات، التى شملت تنفيذ تشكيلات إبحار، وتمارين مواصلات إشارية، والتدريب على الاتصال الصوتى تحت الماء، واستقبال وإقلاع طائرات «الهيل» من أسطح الوحدات البحرية، والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، واقتحام السفن المشتبه فيها، وإمداد القطع البحرية بالوقود فى البحر، وكيفية حماية الوحدات البحرية فى أثناء عبورها المناطق الخطرة.





وفي شأن آخر، أشارت (الأهرام) إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كشفت عن تحقيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار (100 مليون صحة)، رقما قياسيا جديدا فى الكشف على المواطنين، وتم فحص نصف مليون مواطن يوميًا.





ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة القول إن بعض المحافظات شهدت إقبالا كبيرا بمعدلات أكثر من المستهدفة لليوم السابع على التوالي، مثل محافظات الإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف والأقصر، حيث تخطت المعدلات اليومية المستهدفة بنسب وصلت حتى 136% من المستهدف للفحص. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن عدد المواطنين الذين ترددوا على المبادرة بلغ 14 مليونا و287 ألف مواطن، وتم فحص 2 مليون وربع المليون مواطن فى المرحلة الثانية للمبادرة.





وفي الشأن الدولي ، ذكرت (الأهرام) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت ضدّ مشروع قرار أمريكى يدين "حماس" لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، أمس الأول، فى خطوة اعتبرتها الحركة "صفعة" لإدارة الرئيس دونالد ترامب.





وقالت الصحيفة إن مشروع القرار، الذى تقدّمت به السفيرة الأمريكية نيكى هايلى، فشل فى الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية 3 أصوات فقط فى تمرير قرار إجرائي ينص على وجوب حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهى أغلبية تعذر على واشنطن تأمينها.





الجمهورية





من جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إنه سينطلق بشرم الشيخ اليوم المنتدي الثالث للاستثمار بإفريقيا 2018 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة عدد من زعماء القارة وأكثر من 3000 شخص من رواد الأعمال.





وأضافت أن الرئيس السيسي وبول كاجامي رئيس رواندا وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا سوف يشاركون في جلسة رواد الأعمال حيث يعرض خمسة من خبراء الاقتصاد الأفارقة أعمالهم التجارية. مشيرة إلى أن الرئيس السيسي سيتحدث في الجلسة العامة الافتتاحية غدًا الأحد والتي تدور حول استغلال الطاقة في القارة السمراء ويشارك فيها رئيس النيجر مامادو يوسوفو ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد ووزيرة الاستثمار د.سحر نصر والرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الإقليمي للكوميسا هبة سلامة.





وذكرت أنه سوف تعقد غدًا جلسة نقاشية بعنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي" حول دعم الاستثمارات الإفريقية ويشارك فيها وزير الخارجية سامح شكري وسحر نصر وزيرة الاستثمار ود.محمد شاكر وزير الكهرباء ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وفيليب هويرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.





ونقلت الصحيفة عن سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر قوله إن قرار المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل لأنه يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.





ونقلت الصحيفة عن المسئول الدولي تأكيده أن أثر القرار على معدلات التضخم سيكون لمرة واحدة ومحدودًا ، وإنه يعد تقدمًا مهمًا لأن الممارسات الجمركية السابقة مثل استخدام سعر أقل من السوق انطوت على دعم ضمني وغير ضروري.





وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016.



