بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

خلال الفترة الماضية، انتشرت الكثير من التكهنات حول رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في ضم اللاعب المصري محمد صلاح إليه واحتمالية إتمام الصفقة الصيف المقبل.

عدم الوضوح يؤدي للاستبدال

ومع أزمة صلاح الأخيرة مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، ازدادت الأقاويل وفقًا لتقارير صحفية عن اهتمام 3 أندية كبرى بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول وهم نادي اتحاد جدة السعودي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي فنتوس الإيطالي .

ويسعى نادي اتحاد جدة السعودي بكل قوة إلى ضم لاعبين محترفين إلى صفوفه لتعويضه عن الموسم الغير موفق الذي مرة به.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي الخبير في سوق انتقالات اللاعبين خلال تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح هو الخيار الأول لدى الاتحاد السعودي فيما يخص الانتقالات، لكن المفاوضات معه ومع نادي ليفربول تسير بخطوات بطيئة.

هذا الأمر دفع نادي اتحاد جدة السعودي إلى اتخاذ قرار حاسم بالبحث عن بديل للنجم المصري في حال فشل إتمام الصفقة معه وهو نجم النادي الإنجليزي توتنهام هوتسبير اللاعب الكوري هيونغ مين سون.

اللاعب الكوري هيونغ مين سون

وأوضح (جاليتي) أنه رغم عدم وجود اتصالات رسمية بين نادي الاتحاد السعودي واللاعب الكوري حتى الآن إلا أنه يظل بديل حقيقي لصلاح على طاولة نادي جدة.

وأشار الصحفي أن نادي الاتحاد ينوي بدء اتصالاته مع (سون) الأسبوع المقبل لمعرفة موقفه من الانتقال للدوري السعودي في موسمه الجديد.

مقابلة ستحسم الأمر

وأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين أن محمد صلاح لم يحسم الأمر بشأن مستقبله بعد، نظرًا لأنه يرغب في الحديث أولًا مع المدرب المحتمل لليفربول أرني سلوت وستتضح الأمور بعد ذلك.

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

وهذه ليست المرة الأولى التي يسعى بها اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح إلى صفوفه، بل أنه حاول إتمام صفقة معه الصيف الماضي بمبلغ ضخم بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني إلا أن المدرب الفني لليفربول يورجن كلوب تمسك ببقائه مع الريدز.

ويعرف نادي اتحاد جدة السعودي بأنه نادي كرة قدم محترف تقلد أعلى الدرجات على مدار تاريخه منذ تأسيس دوري المحترفين السعودي عام 1978-1977. ويعتبر النادي على الصعيد المحلي ثاني أكثر نادي نجاحًا بالمملكة من خلال حصوله على لقب الدوري 9 مرات وكأس ولي العهد 8 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات.