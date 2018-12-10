الصحة: إطلاق 40 قافلة طبية بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية بـ22 محافظة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 40 قافلة طبية مجانية للمواطنين، بدايهً من يوم 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية.





تاتى هذه القوافل بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تشملها القوافل هي الوادى الجديد، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم، وكفرالشيخ، والبحيرة، والمنيا، واسيوط، واسوان، وقنا، والاسماعيلية، ودمياط، لافتا إلى أنها تستمر لمدة يومين بكل محافظة.





واشار " مجاهد" الى ان الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية، تتمثل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات الطبية شاملة النساء والباطنة والاطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ومعامل لإجراء الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة الى تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة وعلاجها على نفقة الدولة.





وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق قافلتين يوم 9 ديسمبر وتستمر حتى اليوم في منطقتي مركز شباب الأندلس مركز المرج محافظة القاهرة، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، مشيرًا الى أنه تم اطلاق قافلتين طبيتين اخرتين بمنطقتى ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، والرضوان مركز جنوب بورسعيد، وذلك بداية من اليوم وحتى غدًا.









ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام لادارة القوافل الطبية بالوزارة، الى انه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، في مناطق أبورواش مركز كرداسة محافظة الجيزة، ومجول مركز سمنود محافظة الغربية، صنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وعرب الصوالجة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ووادي فيران مركز بورديس محافظة جنوب سيناء.





كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية في يومي 12 و13 ديسمبر الجاري في مناطق كفر حجازي مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، وعزبة الصعايدة مركز سمسطا محافظة بني سويف، وبهيج مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وذلك بجانب اطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة بحر البقر1 مركز الحسينية محافظة الشرقية.





ولفتت المدير العام لادارة القوافل الطبية بالوزارة، الى أنه سيتم اطلاق قافلتين طبيتين يومي 14 و15 في منطقتي الكريمات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق السبعين مركز طامية الفيوم، وكفر الصهبي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والمجد 50 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحضرة الجديدة مركز وسط محافظة الاسكندرية، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر الحالي، بالاضافة الى اطلاق قافلة طبية أخرى يومي 16 و17 من الشهر نفسه في مركز طبي النهضة الجديدة محافظة القاهرة.





وذكرت "الصادق" إنه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية يومي 27 و28 في مناطق جزيرة بلى مركز بنها محافظة القليوبية، و نجع الدير محافظة سوهاج، والشباسية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وبني عثمان مركز سنورس محافظة الفيوم، كما سيتم اطلاق قافلتين طبيتين أخرتين يومي 28 و29 اكتوبر الحالي في منطقتي الكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، و العزبة البيضاء مركز المرج محافظة القاهرة.





وتابعت الصادق إنه سيتم اطلاق 5 قوافل طبية أخرى في يومي 17 و18 من الشهر الجاري بمناطق عزب عنبر مركز الجمالية محافظة الدقهلية، والحربة مركز ابوالمطامير محافظة البحيرة، وبحر البقر مركز جنوب بورسعيد، وقصر هور بمركز ملوى محافظة المنيا، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، كما سيتم اطلاق 7 قوافل طبية اخرى في مناطق نكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، سيرنكة محافظة اسيوط، والراهبين مركز سمنود محافظة الغربية، ووادي سيبينية مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، مزرعة الرديسية مركز ادفوشرق محافظة اسوان، والرحمانية مركز نجع حماي محافظة قنا، وعرب الخلوة مركز طوخ محافظة القليوبية، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر نفسه.