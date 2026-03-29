مسيرات إيرانية تستهدف قاعدة قسرك التابعة للقوات الأمريكية بسوريا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسيرات إيرانية تستهدف قاعدة قسرك التابعة للقوات الأمريكية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع السعودية بأنها اعترضت ودمرت 10 مسيرات حاولت ضرب مواقع بالمملكة خلال الساعات الماضية.

كما سبق وأعلن المُتحدث الرَّسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المالكي قوله: ” إنه تم أيضاً اعتراض وتدمير خمس مسيرات دخلت الأجواء السعودية خلال الساعات الماضية.

وتشهد دول الخليج ومنها السعودية، ودول أخرى في المنطقة يومياً، هجمات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ، وذلك منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في الثامن والعشرين من الماضي.



