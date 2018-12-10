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شاهد.. العراق يحتفل بالذكرى الأولى للانتصار على داعش

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
محمد القاضي
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض احتفال العراقيين بإحياء الذكرى الأولى لتحرير بلادهم من تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت فضائية "روسيا اليوم"، أن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، تعهد بإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وأشارت إلى أن العراق قد أعلنت في ديسمبر 2017، دحر الإرهابيين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب العراق وشماله.
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