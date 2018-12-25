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منوعات

اصطدام 50 سيارة على طريق سريع.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:44 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادمًا، يظهر لحظة اصطدام 50 سيارة في وقت واحد على طريق سريع بمدينة جاجار الهندية.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت السلطات المحلية، إنها حذرت سائقي المركبات؛ نتيجة الضباب الذي أدى إلى انعدام الرؤية، ونتج عن الحادث مقتل 7 أو 8 أشخاص، إضافةً إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وتسعى الهند لمعالجة أسباب وفيات حوادث الطرق، كما تطلق المحكمة العليا في البلاد على شوارع الهند اسم "القاتل العملاق".

ويقول الخبراء، إن الحوادث تقع في معظمها؛ بسبب المركبات القديمة أو الطقس، إضافةً إلى عدم الالتزام بالقوانين.

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