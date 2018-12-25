هوكي الشرقية يصنع المجد.. أسياد أفريقيا للمرة الـ24 رغم قلة الإمكانات

لم تمنعهم قلة الدعم والإمكانات المادية من تحقيق البطولات وكسر حاجز الأرقام القياسية ولكن رغبتهم علي مر الأجيال في تحقيق المزيد من البطولات القارية والمحلية دفعهم إلى الفوز ببطولة أفريقيا 24 مرة من أصل 28 بطولة أنهم رجال فريق هوكي الشرقية.



فبالرغم من استحواذ لعبة كرة القدم علي عقول وأسماع المتابعين والمشاهدين والجماهير بمختلف أنحاء العالم إلا أن أبطال هوكي الشرقية كان لهم رأي آخر، حيث استطاعوا أن يحفروا لهم اسما بين الكبار في مختلف الألعاب والحفاظ علي زعامتهم الإفريقية ودخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث الحصول علي الألقاب للمرة الـ 24 في تاريخة تمكن فريق هوكي الشرقية من الحصول علي البطولة الافريقية في لعبة لعبة الهوكي.



فيما حرص موقع صدي البلد علي رصد أهم ما يميز فريق هوكي الشرقية وأبرز الأوسمة التي حصل عليها الفريق.



هوكي الشرقية إحدى الفرق الرياضية التي تلعب باسم نادي الشرقية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والذي تأسس عام 1961م وحصل علي بطولة افريقيا في لعبة الهوكي للمرة الـ24 في تاريخه من أصل 28 بطولة وقد حصل علي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين الأولى عام 1995 حيث حصل علي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس مبارك، ونال نفس الفريق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 2008 من رئاسة الجمهورية.



في عام 2014 استطاع فريق الهوكى بالشرقية تحطيم الرقم القياسي بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية فى مجال حصد البطولات بعد فوزه بـ 47 بطولة هوكى من بينها 22 بطولة إفريقية من أصل 25، و19 بطولة دورى ممتاز، و6 كأس مصر.



كانت أولى بطولات الفريق خلال مشواره في حصد البطولات الأفريقية في عام 1988 وكانت بإحرازه أول بطولة أفريقية للأندية والتي استضافتها مصر ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي.



استطاع فريق هوكي الشرقية ان يرفع اسم محافظة الشرقية عاليا مما استدعي المحافظ السابق بإنشاء ميدان وتمثال يحمل اسم وصورة بطل هوكي امام مبني نادي الشرقية الرياضي.



استطاع أكثر من 30 لاعبًا من ابناء هوكي الشرقية الاحتراف في الخارج في أندية عالمية مثل برشلونة وأهمهم الأسطورة الراحل جمال فوزي والذي لعب 348 مباراة ما بين محلية ودولية وسجل 180 هدفا والذي احترف عام 1994 بنادي برشلونة الإسباني.



وحديثا استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فريق الشرقية للهوكي بمطار القاهرة بعد فوزه بالبطولة الأفريقية الـ24 وتربعه علي عرش القارة السمراء في الحصول علي البطولة.



كما هنأ محافظ الشرقية، فريق الشرقية للهوكي رجال بفوزه ببطولة إفريقيا، للمرة الـ 24 في تاريخه والتي أقيمت بدولة نيجيريا، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا يسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، متمنيًا لهم مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية والإفريقية .



وأكد محافظ الشرقية أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات الدولية، مشيرًا إلي أن ريادة محافظة الشرقية في لعبة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.