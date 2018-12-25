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تعليم

تعليم مطروح: مستعدون لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
ايمن محمود
أكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أن المحافظة أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأعطى المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان مع مراعاة ان تكون الامتحانات من داخل المنهج المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط مع الالتزام بالمواصفات الوزارية للورقة الامتحانية.

وذكر أنه تمت مراعاة أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحيين خلال فترة الامتحانات، خاصة مع بداية العام الجديد 2019 وهي أيام 1-6-7-8-19 يناير المقبل.

وأشار الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أن عمليات التصحيح والكنترول ستبدأ بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، ومراعاة الدقة والشفافية عند التصحيح ضمانًا لإعطاء كل طالب حقه، كما سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وإعلان النتائج بعد عملية التصحيح مباشرة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يومي 26 و27 ديسمبر للصف الثاني والثالث الابتدائي ومن 29 ديسمبر حتى 3 يناير للصفين الرابع والخامس الابتدائي، ومن 5 حتى 13 يناير للصف السادس الابتدائي، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ من يوم 2 إلى 12 يناير للصفين الأول والثاني الإعدادي، ومن 16 إلى 23 يناير للصف الثالث الإعدادي، بينما تبدأ امتحانات الفصل الأول للصف الأول والثاني الثانوي من 29 ديسمبر 2018 إلى 23 يناير 2019.

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