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أخبار العالم

روسيا تكشف تفاصيل الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم خلال الضربة الموجهة لسوريا، يوم أمس، الثلاثاء، 16 صاروخا موجها من طراز "جي بي يو-39"، مشيرةً إلى أن الدفاع الجوي السوري نجح في اعتراض 14 صاروخ.

وقال وزير الدفاع الروسي، إيجور كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم خلال الضربة الموجهة لسوريا، يوم أمس، الثلاثاء 25 ديسمبر، 16 صاروخا موجها من طراز "جي بي يو-39" كما نجح الدفاع الجوي السوري في اعتراض 14 صاروخ".

وأشار كوناشينكوف إلى أن سقوط الصاروخين الإسرائيليين على المركز اللوجيستي، التابع للواء 138 للجيش السوري، أسفر عن إصابة 3 جنود سوريين.

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