رئيس جامعة بني سويف يكرم أبطال البطولة العربية والشهيد الرفاعي

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، الطالبات الحاصلات على المركز الثالث فى لعبة كرة القدم فى البطولة العربية للجامعات المصرية والعربية والمقامة بجامعة جنوب الوادي فى الفترة ما بين 24 و29 نوفمبر الماضي.





والطالبات هن: ضحى سيد محمد، ميسون إيهاب فاروق، منة الله عصام رجب، نفيسة محمود نادي، هاجر حجاج محمد، سعاد سيد حافظ، إيمان نادي سعد، مرثا الله عصام رجب.



