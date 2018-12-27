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أخبار العالم

وزارة الخارجية الإمارتية تؤكد افتتاح السفارة في سوريا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعيد رسميًا افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكان مسئول إماراتي قد قال في تصريحات لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، اليوم: "نؤكد نية بلادنا عادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق".

وأضاف المسئول: "إعادة الفتح سيكون الساعة الثانية بالتوقيت المحلي لدمشق، ولم يعيين سفير للآن"، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا إمارتيا سيصدر حول هذا الأمر الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي للإمارات.

من جانب آخر، رحب نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في وقت سابق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بقرب إعادة افتتاح الإمارات سفارتها في دمشق.

وقال المقداد، إن "قرار إعادة السفارة يخص الإمارات، وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر"، مضيفًا: "نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد الدول العربية التي أغلقت سفاراتها في دمشق، العمل على أرض سوريا".

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